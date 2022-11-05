5 ноября, 10:42,
обновлено 5 ноября, 10:54
Пожар в кафе в Костроме

Большинство тел погибших в "Полигоне" в Костроме нашли в курилке клуба

По информации источника ТАСС в экстренных службах, также тела были обнаружены в подсобном помещении и около туалетных комнат

ТАСС, 5 ноября. Тела погибших при пожаре в клубе "Полигон" в Костроме в основном были найдены в курилке, подсобном помещении и около туалетов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

Читайте также
Что известно о пожаре в кафе в Костроме

"Большинство тел погибших при пожаре в "Полигоне" были найдены в курилке внутри заведения. Также они были найдены в подсобном помещении и около туалетных комнат", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. метров. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще пятеро пострадали.  

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация