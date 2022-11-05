Большинство тел погибших в "Полигоне" в Костроме нашли в курилке клуба

По информации источника ТАСС в экстренных службах, также тела были обнаружены в подсобном помещении и около туалетных комнат

ТАСС, 5 ноября. Тела погибших при пожаре в клубе "Полигон" в Костроме в основном были найдены в курилке, подсобном помещении и около туалетов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"Большинство тел погибших при пожаре в "Полигоне" были найдены в курилке внутри заведения. Также они были найдены в подсобном помещении и около туалетных комнат", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. метров. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще пятеро пострадали.