5 ноября, 11:09,
обновлено 5 ноября, 11:31
Пожар в кафе в Костроме

Число пострадавших при пожаре в кафе в Костроме выросло до девяти

Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении

ТАСС, 5 ноября. Девять человек пострадали в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в субботу в региональном департаменте здравоохранения.

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"Всего на этот час за медпомощью обратились девять человек. Все на амбулаторном этапе, в стационаре ни одного человека нет", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших. Как уточнили ТАСС в департаменте, еще четверо обратились к специалистам за психологической помощью. По последним данным, погибли 13 человек.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. Разбор завалов продолжается. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
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