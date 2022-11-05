Задержанный по делу о пожаре в Костроме несколько раз выстрелил в клубе из ракетницы

ТАСС, 5 ноября. Задержанный по делу о пожаре в клуба "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек, несколько раз выстрелил в заведении из охотничьей ракетницы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Подозреваемый несколько раз выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы, что и привело к пожару", - сказал собеседник агентства. В экстренных службах ТАСС уточнили, что огонь быстро распространился по зданию: за четыре минуты, которые понадобились пожарным, чтобы приехать на вызов, площадь возгорания выросла до 3 тыс. кв. м.
Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали.