5 ноября, 11:19 Пожар в кафе в Костроме

Задержанный по делу о пожаре в Костроме несколько раз выстрелил в клубе из ракетницы

По информации источника в правоохранительных органах, огонь, возникший из-за ракетницы, быстро распространился по зданию, за четыре минуты, что ехали до кафе пожарные, площадь пожара выросла до 3 тыс. кв. м