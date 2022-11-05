5 ноября, 11:19
Пожар в кафе в Костроме

Задержанный по делу о пожаре в Костроме несколько раз выстрелил в клубе из ракетницы

По информации источника в правоохранительных органах, огонь, возникший из-за ракетницы, быстро распространился по зданию, за четыре минуты, что ехали до кафе пожарные, площадь пожара выросла до 3 тыс. кв. м

ТАСС, 5 ноября. Задержанный по делу о пожаре в клуба "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек, несколько раз выстрелил в заведении из охотничьей ракетницы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Подозреваемый несколько раз выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы, что и привело к пожару", - сказал собеседник агентства. В экстренных службах ТАСС уточнили, что огонь быстро распространился по зданию: за четыре минуты, которые понадобились пожарным, чтобы приехать на вызов, площадь возгорания выросла до 3 тыс. кв. м.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали.  

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
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