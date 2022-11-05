В "ЕР" считают, что виновных в ЧП в Костроме надо наказать, невзирая на их посты

КОСТРОМА, 5 ноября. /ТАСС/. Данные о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в кафе Костромы, где из-за возгорания погибли 13 человек, должны быть тщательно проверены, невзирая на пост владельца - депутата областной думы от "Единой России" Ихтияра Мирзоева. Об этом сообщил секретарь костромского регионального отделения партии Алексей Анохин.
"Владельцем заведения оказался депутат костромской областной думы Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы. Есть данные о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в здании кафе, которые осложнили эвакуацию посетителей и усугубили трагедию. В этой связи "Единая Россия" считает необходимым проведение тщательной проверки данной информации в рамках возбужденного уголовного дела. И в случае ее подтверждения - привлечение к ответственности всех виновных, включая собственника заведения", - цитирует пресс-служба отделения Анохина.
По его словам, каждый причастный к гибели людей в кафе "Полигон" должен понести наказание по всей строгости закона, невзирая ни на какие депутатские и партийные посты.
Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на 5 ноября на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. Пожар мог начаться после запуска охотничьей ракетницы. По факту ЧП возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член регионального политического совета костромского регионального отделения "Единой России" Мирзоев, он пообещал помочь семьям погибших.