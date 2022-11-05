5 ноября, 12:20 Пожар в кафе в Костроме

В "ЕР" считают, что виновных в ЧП в Костроме надо наказать, невзирая на их посты

Владельцем заведения, где при пожаре погибли 13 человек, оказался депутат костромской областной думы от "Единой России" Ихтияр Мирзоев