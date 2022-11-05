5 ноября, 12:20
Пожар в кафе в Костроме

В "ЕР" считают, что виновных в ЧП в Костроме надо наказать, невзирая на их посты

Владельцем заведения, где при пожаре погибли 13 человек, оказался депутат костромской областной думы от "Единой России" Ихтияр Мирзоев

КОСТРОМА, 5 ноября. /ТАСС/. Данные о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в кафе Костромы, где из-за возгорания погибли 13 человек, должны быть тщательно проверены, невзирая на пост владельца - депутата областной думы от "Единой России" Ихтияра Мирзоева. Об этом сообщил секретарь костромского регионального отделения партии Алексей Анохин.

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"Владельцем заведения оказался депутат костромской областной думы Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы. Есть данные о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в здании кафе, которые осложнили эвакуацию посетителей и усугубили трагедию. В этой связи "Единая Россия" считает необходимым проведение тщательной проверки данной информации в рамках возбужденного уголовного дела. И в случае ее подтверждения - привлечение к ответственности всех виновных, включая собственника заведения", - цитирует пресс-служба отделения Анохина.

По его словам, каждый причастный к гибели людей в кафе "Полигон" должен понести наказание по всей строгости закона, невзирая ни на какие депутатские и партийные посты.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на 5 ноября на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. Пожар мог начаться после запуска охотничьей ракетницы. По факту ЧП возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член регионального политического совета костромского регионального отделения "Единой России" Мирзоев, он пообещал помочь семьям погибших. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Костромская областьПожар в кафе в Костроме
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