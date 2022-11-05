Устроивший пожар в костромском клубе-кафе признал вину

По его словам, причиной стал конфликт в заведении

ТАСС, 5 ноября. Мужчина, который во время конфликта выстрелил из ракетницы в клубе "Полигон" в Костроме, после чего произошел пожар, признал свою вину. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.

"Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе "Полигон", в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ночном клубе "Полигон" произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. По факту ЧП возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности. Как сообщалось ранее, подозреваемый несколько раз выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы, что и привело к пожару.

