5 ноября, 12:43,
обновлено 5 ноября, 12:51
Пожар в кафе в Костроме

Устроивший пожар в костромском клубе-кафе признал вину

Устроивший пожар в костромском клубе-кафе признал вину
© Светлана Сергеева/ ТАСС

По его словам, причиной стал конфликт в заведении

ТАСС, 5 ноября. Мужчина, который во время конфликта выстрелил из ракетницы в клубе "Полигон" в Костроме, после чего произошел пожар, признал свою вину. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.

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"Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе "Полигон", в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ночном клубе "Полигон" произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. По факту ЧП возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности. Как сообщалось ранее, подозреваемый несколько раз выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы, что и привело к пожару.
  

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
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