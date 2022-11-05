В Москве арестовали 89-летнего мужчину за убийство и расчленение своей супруги

Под стражей он проведет два месяца

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы санкционировал арест 89-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве и расчленении своей супруги. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Московского городского суда.

"Хорошевский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петра Войхановского сроком на два месяца, до 3 января 2023 года", - сказал собеседник агентства.

3 ноября около дома на улице Маршала Тухачевского правоохранители обнаружили различные части тела женщины. При проведении следственных действий по подозрению в совершении преступления установили и задержали супруга убитой. В его квартире также обнаружили останки женщины. Расследуется уголовное дело об убийстве.