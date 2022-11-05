В Костроме объявили траур по погибшим при пожаре в ночном клубе

Траур объявили 7 ноября

КОСТРОМА, 5 ноября. /ТАСС/. Траур по погибшим в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, который произошел в ночь на субботу, объявлен в регионе 7 ноября. Об этом сообщили в субботу ТАСС в администрации Костромской области.

"Траур объявлен на понедельник, 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Также будут отменены развлекательные программы на региональном телевидении и радио", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивались вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали.

Пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Устроивший пожар в клубе задержан, он признал вину.