Жители Костромы организовали стихийный мемориал в память о погибших при пожаре в клубе

Погибли 13 человек

КОСТРОМА, 5 ноября. /ТАСС/. Жители Костромы организовали символическое место памяти погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон". Люди приносят цветы, передает корреспондент ТАСС.

Пожар произошел на улице Никитской неподалеку от исторического центра Костромы. Помимо клуба в одноэтажном здании, отделанном сайдингом, находились магазины, аптека и пивной бар. Постройка полностью выгорела, рядом плотная многоэтажная жилая застройка - дома не пострадали. По соседству с обгоревшим зданием располагается территория воинской части.

Улица перекрыта, спасатели закончили тушение. Посторонних не пропускают к месту происшествия. Вокруг собираются местные жители, многие интересуются судьбой пострадавших, некоторые приносят цветы - у дверей бывшего клуба образовался стихийный мемориал.

Пожар в клубе "Полигон", где регулярно устраивали вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали. Пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член регионального политсовета костромского регионального отделения "Единой России" Ихтияр Мирзоев, он пообещал помочь семьям погибших.