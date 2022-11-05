5 ноября, 13:02,
обновлено 5 ноября, 13:09
Пожар в кафе в Костроме

В МЧС подтвердили гибель 13 человек при пожаре в костромском клубе

В СМИ появилась информация о 15 погибших

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Костромской области Алексей Греков в субботу подтвердил, что жертвами пожара в клубе "Полигон" стали 13 человек, опровергнув при этом появившуюся в СМИ информацию о 15 погибших.

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"Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших", - сказал Греков журналистам, комментируя достоверность этих данных о 15 погибших.

Пожар в клубе "Полигон" произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали. Пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения "Единой России" Ихтияр Мирзоев, он пообещал помочь семьям погибших. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
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