В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу клуба "Полигон"

Руководитель ООО "Империя" проходит подозреваемой по делу об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали директора фирмы "Империя", которая организовывала работу костромского клуба "Полигон", где в ночь на субботу при пожаре погибли 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам задержан 23-летний мужчина. Его подозревают в использовании пиротехники в здании кафе, что, по предварительным, привело к возгоранию. Полицейские задержали его и доставили на допрос в СК.

Пожар в ночном клубе "Полигон" произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. По факту ЧП возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности.