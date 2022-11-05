В музее Прадо в Мадриде экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи

Речь идет о полотнах "Маха обнаженная" и "Маха одетая"

МАДРИД, 5 ноября. /ТАСС/. Два экологических активиста приклеились в субботу руками к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде. Об этом говорится в Twitter организации Futuro Vegetal.

Речь идет о картинах "Маха обнаженная" и "Маха одетая". "Мы приклеились к "Махам" Гойи в музее Прадо, - отмечается в публикации организации. - На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем".

Запись сопровождается видеороликом, в котором показано, как два человека приклеились руками к рамам картин. Рядом на стене написано черным цветом: "+1,5 градуса".

Ранее подобные инциденты были зафиксированы в музеях других европейских стран.

Франсиско Гойя является одним из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма. Его творчеству присуще разнообразие жанров, это портреты, натюрморты, полотна на исторические и религиозные темы. Гойя является автором серии фресок "Мрачные картины". Самая большая коллекция произведений художника хранится в музее Прадо. Его работы также представлены во многих других музеях мира.

Национальный музей Прадо был официально открыт в 1819 году королем Фердинандом VII (1784 - 1833). В настоящий момент Прадо является одним из крупнейших европейских музеев изобразительного искусства. В коллекции этого культурного центра, в частности, хранятся богатые собрания работ Диего Веласкеса (1599-1660) и Эль Греко (1541-1614). Наряду с мадридским Центром искусств королевы Софии Прадо является самым посещаемым музеем Испании.