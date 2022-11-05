Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в кафе в Костроме

По его словам, Костромская епархия духовно поддержит всех нуждающихся в утешении

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, призвав власти в связи с ростом подобных происшествий задуматься о проведении дополнительных мероприятий в сфере профилактики неосторожного обращения с огнем. Обращения патриарха на имя губернатора Костромской области Сергея Ситникова и митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта опубликованы на сайте Русской православной церкви.

"Выражаю свои искренние соболезнования всем, кого коснулось это страшное несчастье. К сожалению, за последние годы участились случаи, когда в результате пожаров, возникающих в местах отдыха, гибнут люди. Полагаю, что подобные происшествия побуждают задуматься о необходимости проведения дополнительных мероприятий в сфере профилактики неосторожного обращения с огнем и более активной информационной работы с населением", - говорится в послании патриарха.

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что руководство области окажет необходимую помощь родным и близким погибших и пострадавших. "Костромская епархия Русской православной церкви со своей стороны готова духовно поддержать всех нуждающихся в утешении", - отметил патриарх.

Пожар в костромском кафе-клубе "Полигон" произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. По факту ЧП возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.