Эвакуационные выходы в ночном клубе в Костроме, где произошел пожар, были заперты

Это спровоцировало давку

ТАСС, 5 ноября. Несколько эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу произошел пожар, были заперты, это спровоцировало давку. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди", - говорится в сообщении.

Прокуратура сейчас проверяет соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также деятельность уполномоченных контрольно-надзорных органов, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасной эксплуатация объектов с массовым пребыванием людей.