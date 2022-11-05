5 ноября, 15:12,
обновлено 5 ноября, 15:34
Пожар в кафе в Костроме

Эвакуационные выходы в ночном клубе в Костроме, где произошел пожар, были заперты

Эвакуационные выходы в ночном клубе в Костроме, где произошел пожар, были заперты
© Светлана Сергеева/ ТАСС

Это спровоцировало давку

ТАСС, 5 ноября. Несколько эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу произошел пожар, были заперты, это спровоцировало давку. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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"В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди", - говорится в сообщении.

Прокуратура сейчас проверяет соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также деятельность уполномоченных контрольно-надзорных органов, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасной эксплуатация объектов с массовым пребыванием людей. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
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