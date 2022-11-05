5 ноября, 15:16,
обновлено 5 ноября, 15:27
Пожар в кафе в Костроме

Прокуратура настаивает на возбуждении еще одного дела после пожара в костромском клубе

Ведомство выявило факт бездействия должностных лиц, организовывавших проверки в заведении

КОСТРОМА, 5 ноября. /ТАСС/. Прокуратура выявила бездействие должностных лиц, организовывавших проверки в кафе в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек. Материалы передали следствию для принятия решения о возбуждении уголовного дела о халатности, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального надзорного органа.

"Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
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