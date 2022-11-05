Прокуратура настаивает на возбуждении еще одного дела после пожара в костромском клубе

Ведомство выявило факт бездействия должностных лиц, организовывавших проверки в заведении

КОСТРОМА, 5 ноября. /ТАСС/. Прокуратура выявила бездействие должностных лиц, организовывавших проверки в кафе в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек. Материалы передали следствию для принятия решения о возбуждении уголовного дела о халатности, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального надзорного органа.

"Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.