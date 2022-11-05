Мужчина получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

У него диагностировали осколочное ранение

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Мужчина был ранен днем в субботу в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По уточненной информации, в результате дневного обстрела поселка Абакумова Кировского района осколочное ранение получил мужчина 1979 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

5 ноября Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщал, что два человека получили ранения в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, а также о мирном жителе Донецка, пострадавшем из-за подрыва на противопехотной мине "Лепесток".