Пожар в ночном клубе в Костроме полностью потушили

Погибли 13 человек

ТАСС, 5 ноября. Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек, полностью потушили. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 мск", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивали вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на 5 ноября на площади 3,5 тыс. кв. м. В результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. Возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.