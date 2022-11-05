5 ноября, 17:55,
обновлено 5 ноября, 18:05
Пожар в кафе в Костроме

Пожар в ночном клубе в Костроме полностью потушили

Пожар в ночном клубе в Костроме полностью потушили
© Светлана Сергеева/ ТАСС

Погибли 13 человек

ТАСС, 5 ноября. Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек, полностью потушили. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

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"Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 мск", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивали вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на 5 ноября на площади 3,5 тыс. кв. м. В результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. Возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
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