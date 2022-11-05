СК проверяет бездействие должностных лиц при организации проверок в клубе в Костроме

Ведомство, в частности, проверит сведения о нарушении законодательства о пожарной безопасности в части закрытых запасных выходов из помещения

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при организации проверок ночного клуба "Полигон" в Костроме, где при пожаре погибли 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе СК России.

Ранее прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности. "Следственным управлением СК по Костромской области проводится доследственная проверка по факту бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания", - отметили в ведомстве.

Следствием проверяются сведения о нарушении законодательства о пожарной безопасности в части закрытых запасных выходов из помещения. "По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности уполномоченных контрольно-надзорных органов, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасной эксплуатация объектов с массовым пребыванием людей", - сообщили в СК.

В ведомстве также отметили, что следователи СК приняли к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Таким образом, уголовное дело расследуется уже по трем статьям УК РФ. Ранее дела были возбуждены по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Задержаны 23-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе из ракетницы, и директор компании "Империя", которая организовывала работу клуба "Полигон". Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения "Единой России" Ихтияр Мирзоев.