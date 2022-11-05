В Крыму на горе Ай-Петри произошел пожар в кафе

В тушении пожара принимают участие 12 человек и три единицы техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Кафе загорелось в поселке Охотничье города Ялта в Крыму на площади свыше 400 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 21:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, пос. Охотничье, район метеостанции", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что на момент возгорания, по предварительным данным, в кафе людей не было. В тушении пожара принимают участие 12 человек и три единицы техники.

Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара выросла до 600 кв. м.

"Горит кафе и хозпостройки возле него", - сказал собеседник агентства.

Ай-Петри является одной из самых популярных достопримечательностей Ялты. С высоты 1 153 м открывается вид на южный берег Крыма. На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни.