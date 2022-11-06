6 ноября, 03:58
Военная операция на Украине

В Горловке сообщили о повреждении газопровода из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Иван Приходько рассказал, что под огнем находится поселок Стальсбыт.

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Из-за обстрела со стороны ВСУ в Горловке поврежден газопровод. Об этом в воскресенье сообщил мэр Иван Приходько.

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"Жители сообщают о повреждении газопровода по [адресу] улица Промышленная, 12", - написал он в своем Telegram-канале. Приходько добавил, что под обстрелом находится поселок Стальсбыт.

По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 06:30 выпустили по Головке шесть снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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