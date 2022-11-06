В массовом ДТП в Иркутской области пострадали три человека

Авария произошла на трассе Р-255 "Сибирь"

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Три автомобиля, в том числе грузовик, столкнулись около кафе на трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области. В результате происшествия пострадали два человека в автомобилях, а также 60-летняя женщина, стоявшая на остановке, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"Прибывшие на место дорожного инцидента автоинспекторы установили, что 31-летний водитель автомобиля Subaru Legacy, двигаясь из Усолья-Сибирского в сторону Черемхово, допустил столкновение с попутно движущимся ГАЗ 33023. От удара грузовик отбросило на остановочный пункт, где в тот момент находилась 60-летняя женщина - пешеход, а Subaru вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado", - говорится в сообщении.

В результате аварии с различными травмами госпитализированы водитель седана, пешеход и пассажир внедорожника. Инцидент произошел на трассе Р-255 "Сибирь" около кафе "Мигом" накануне вечером.