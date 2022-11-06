В Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

Еще один пострадал

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в Челябинской области, погибли три человека, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в СУ СКР по региону.

"В одном из домов поселка Бородиновка Варненского муниципального района произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Также в больницу с диагнозом "отравление продуктами горения" доставлен мужчина, которому оказана медицинская помощь", - сказано в распространенном сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи.