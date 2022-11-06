На Саяно-Шушенском водохранилище перевернулась аэролодка

В лодке находились семь человек, спасатели ищут трех из них

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Аэролодка "Пиранья" перевернулась в воскресенье на Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае. На судне находились семь человек, ведутся поиски трех из них, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 12:50 по местному времени (08:50 мск) 6 ноября поступило сообщение о том, что в районе Саяно-Шушенского водохранилища, в районе впадения р. Кантегир, перевернулась аэролодка "Пиранья". На судне предположительно находились семь человек, нахождение трех человек неизвестно", - говорится в сообщении.

На месте организованы поисково-спасательные работы. На поиски привлечены спасатели Южного сибирского поисково-спасательного отряда, к месту направляются силы краевых спасателей, базирующихся в н. п. Шушенское Шушенского района.