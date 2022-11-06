В Уфе произошел пожар на железнодорожной станции "Бензин"

По предварительной информации, загорелся мазут, площадь пожара составила 100 кв. м

ТАСС, 6 ноября. Пожар возник на железнодорожной станции "Бензин" в Уфе в Башкирии, предварительно, загорелся мазут. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

"В 12:11 в Главное управление МЧС России по республике поступило сообщение о том, что происходит возгорание на территории железнодорожной станции "Бензин". На тушение подано пять стволов - РСК-50 и два ствола ГПС-600. В 12:56 открытое горение ликвидировано на площади 100 кв. м. По предварительной информации, загорелся мазут", - говорится в сообщении пресс-службы.

Силы и средства МЧС России работают по повышенному рангу пожара. Всего к тушению привлечено девять единиц техники и 30 человек.

Причина пожара устанавливается, на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.