В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория

По информации агентства Reuters, спасены 15 человек

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Пассажирский самолет упал в воскресенье в озеро Виктория на севере Танзании при попытке приземлиться в аэропорту Букобы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Спасены 15 человек, отмечает оно. Сколько пассажиров и членов экипажа было на борту самолета, пока неизвестно. На месте падения работают спасательные катера.

Посольство РФ в Танзании пока не ответило на запрос ТАСС по поводу возможного нахождения граждан России на борту воздушного судна.

Издание Tanzania Business Insight передает, что в озеро упал турбовинтовой самолет ATR 42-500 франко-итальянской постройки. Он рассчитан на 48 пассажиров.

Самолет, принадлежащий крупнейшей частной авиакомпании Танзании Precision Air, вылетел из крупнейшего города страны Дар-эс-Самала. В районе аэропорта Букоба в момент посадки был сильный ветер.