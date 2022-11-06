6 ноября, 08:31,
обновлено 6 ноября, 09:05

В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория

В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория
Аэропорт Букобы, Танзания
© Blandina/ CC BY 2.0/ Wikimedia Commons

По информации агентства Reuters, спасены 15 человек

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Пассажирский самолет упал в воскресенье в озеро Виктория на севере Танзании при попытке приземлиться в аэропорту Букобы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Спасены 15 человек, отмечает оно. Сколько пассажиров и членов экипажа было на борту самолета, пока неизвестно. На месте падения работают спасательные катера.

Посольство РФ в Танзании пока не ответило на запрос ТАСС по поводу возможного нахождения граждан России на борту воздушного судна.

Издание Tanzania Business Insight передает, что в озеро упал турбовинтовой самолет ATR 42-500 франко-итальянской постройки. Он рассчитан на 48 пассажиров.

Самолет, принадлежащий крупнейшей частной авиакомпании Танзании Precision Air, вылетел из крупнейшего города страны Дар-эс-Самала. В районе аэропорта Букоба в момент посадки был сильный ветер. 

Теги:
Танзания
© Информационное агентство ТАСС
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