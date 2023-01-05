В Белоруссии начался суд по делу правозащитника, нобелевского лауреата Беляцкого

Его, а также Валентина Стефановича, Владимира Лабковича и Дмитрия Соловьева обвиняют в контрабанде, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Суд Ленинского района Минска в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении группы белорусских правозащитников, включая лауреата нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, сообщило агентство БелТА.

Судебное заседание проходит в открытом режиме. Вместе с Беляцким перед судом предстали Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, которые находятся под стражей. Еще одного фигуранта уголовного дела Дмитрия Соловьева, находящегося за пределами страны, будут судить заочно. Представители незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна" обвиняются в контрабанде, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

По данным следствия, обвиняемые с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года обналичили поступившие от различных структур и фондов на банковские счета контролируемой ими иностранной организации деньги. Затем с помощью иных лиц, действуя с единым умыслом, обеспечили незаконное перемещение обналиченных на территории Литовской Республики средств в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза в общей сумме не менее 201 тыс. евро и 54 тыс. долларов путем их поэтапного перемещения через границу без декларирования. Также, отметили представители следствия, обвиняемые подготовили граждан для участия в акциях, "грубо нарушающих общественный порядок", а также финансировали такие мероприятия "под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе от имени ПЦ "Весна", незарегистрированного фонда BY_HELP, в период с мая 2020 года по 14 июля 2021 года".

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен 10 декабря вручила золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, которого представляла его жена Наталья Пинчук.