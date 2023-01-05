На трассе М-11 в Новгородской области столкнулись семь машин

Пострадавших нет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 января. /ТАСС/. Шесть легковых машин и грузовик столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области. Пострадавших нет, движение по трассе затруднено. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по Новгородской области.

"По предварительной оперативной информации, на 463-м километре трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург столкнулись шесть легковых машин и один грузовик. Пострадавших нет. Движение по трассе затруднено, но не перекрыто", - сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

По информации ведомства, столкновение произошло в попутном направлении. Причины аварии устанавливаются.