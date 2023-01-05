Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке

Мужчина получил незначительные травмы

СОЧИ, 5 января. /ТАСС/. Лев в ходе выступления в сочинском цинке напал на дрессировщика, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Росгосцирка". В результате инцидента мужчина получил незначительные травмы и после оказания медицинской помощи вернулся к работе с животными.

"Дрессировщик в результате нападения получил незначительные травмы от когтей животного. Ему была оказана медицинская помощь, - рассказал представитель "Росгосцирка". - И в этот же день и дрессировщик, и львы отработали еще два представления". По данным пресс-службы, в сочинском цирке работал дрессировщик Алексей Макаренко. За эмоциональным состоянием животных следит опытный ветеринар.

Руководитель программы "Принц цирка" Владислав Гончаров прокомментировал работу дрессировщиков в сочинском цирке. "Дрессировщики отработали ситуацию на 100%, Алексея Макаренко спасла его супруга, династийная дрессировщица Ольга Сергеевна Борисова. Она "шокировала" льва, в результате чего он отпустил Алексея", - отметил Гончаров, которого цитирует пресс-служба.

Руководитель программы "Империя львиц" Виталий Смолянец напомнил, что львы - это прайдные животные. "Выяснения лидерства между самцами - это естественно. Дрессировщики пытались не допустить драки между львами во избежание травм у животных. Контролируя ситуацию драки, третий лев зашел за спину. При нападении дрессировщики сработали профессионально. Не допущена паника, все четко и быстро. Мое мнение - конфликт улажен профессионально", - отметил Смолянец.

Сотрудник отдела зоотехнической и ветеринарной работы "Росгосцирка", зоопсихолог Алла Барнес выразила уверенность, что произошедшее не было проявлением запланированной агрессии. "Скорее всего, лев просто инстинктивно бросился на открытую спину на фоне нервной обстановки, возникшей в результате драки между львами, - отметила зоопсихолог. - Даже у миролюбивого животного при самой гуманной дрессировке могут неожиданно проявиться его врожденные инстинкты". Барнес добавила, что ни одна кошка, "даже полосатая кошка, мурлыкающая у вас на коленях", никогда не была полностью одомашнена.