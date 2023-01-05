В ДТП в Воронежской области погибли два человека

Еще двое получили травмы

ТАСС, 5 января. Два человека, включая десятилетнего ребенка, погибли в ДТП с участием двух автомобилей в Хохольском районе Воронежской области. Еще двое получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла примерно в 17:40 на 192-м километре автодороги Р-298 "Курск - Саратов". По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Zafira.

"Водитель Nissan Qashqai и пассажир Opel Zafira, 10-летний житель Нижнедевицкого района, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель Opel и его пассажир, жительница Нижнедевицкого района с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности участников ДТП и очевидцы", - добавили в пресс-службе.