5 января, 17:09

В ДТП в Саратове пострадали два человека

Их доставили в больницу

САРАТОВ, 5 января. /ТАСС/. Две женщины пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного автобуса в Саратове. Об этом журналистам в четверг сообщили в ГИБДД города.

"По предварительным данным, в 18:50 (17:50 мск) на Славянской площади произошло столкновение автобуса Mercedes маршрута 284 и автомобиля Datsun. В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены два пассажира Datsun, - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадали женщины 30 и 55 лет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства случившегося. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация