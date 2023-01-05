В ДТП в Саратове пострадали два человека

Их доставили в больницу

САРАТОВ, 5 января. /ТАСС/. Две женщины пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного автобуса в Саратове. Об этом журналистам в четверг сообщили в ГИБДД города.

"По предварительным данным, в 18:50 (17:50 мск) на Славянской площади произошло столкновение автобуса Mercedes маршрута 284 и автомобиля Datsun. В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены два пассажира Datsun, - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадали женщины 30 и 55 лет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства случившегося.