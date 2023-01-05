При спуске с горы Эльбрус погиб лыжник

СК проводит доследственную проверку

НАЛЬЧИК, 5 января. /ТАСС/. Лыжник погиб при спуске с горы Эльбрус, проводится доследственная проверка, сообщается в четверг в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели лыжника на спуске с горы Эльбрус. Согласно материалам проверки, 5 января 2023 года погибший - мужчина 1979 года рождения, нарушив требования к скоростному спуску строго по обозначенным трассам, выехал за ограждения и, набрав значительную скорость, не смог разъехаться с другим лыжником, предположительно отдыхавшим вне трассы", - говорится в сообщении. Уточняется, что лыжник в результате столкновения получил телесные повреждения, повлекшие его смерть.

По данным СУ СК, еще один лыжник доставлен в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.