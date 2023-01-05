Под Волгоградом из-за приостановки паромного сообщения ввели режим повышенной готовности

Для переправы на левый берег Дона имеется объезд через переправу в районе станицы Новогригорьевская

ВОЛГОГРАД, 5 января. /ТАСС/. Власти Волгоградской области ввели режим повышенной готовности на территории Трехостровского сельского поселения Иловлинского района из-за приостановки паромного сообщения через реку Дон в результате таяния льда. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Принято решение ввести на территории Трехостровского сельского поселения Иловлинского муниципального района с 5 января 2023 года режим повышенной готовности в связи с временной приостановкой паромного сообщения между станицей Качалинская и станицей Трехостровская", - говорится в сообщении. Растаявший лед на реке Дон прижал катер и паром к правому берегу, из-за чего и нарушено паромное сообщение.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, для переправы на левый берег Дона имеется объезд через переправу в районе станицы Новогригорьевская.

В Волгоградской области на некоторых участках реки Дон отсутствуют мосты между поселениями, там обычно работают паромы.