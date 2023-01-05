В Таганроге автомобиль сбил на переходе троих пешеходов

Среди пострадавших 11-летний ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 января. /ТАСС/. Двое взрослых и ребенок доставлены в больницу с травмами после того, как на пешеходном переходе в Таганроге их сбил автомобиль, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД в четверг.

"Сегодня, в 19:00, в Таганроге водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, допустил наезд на троих пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы мужчина и женщина 1985 года рождения, а также 11-летняя девочка получили травмы и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при приближении к пешеходным переходам.