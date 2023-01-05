Турецкий катер пытался протаранить катер Береговой охраны Греции

Греческий экипаж производил патрулирование для идентификации трех турецких рыболовных судов

АФИНЫ, 5 января. /ТАСС/. Турецкий катер пытался в четверг протаранить катер Береговой охраны Греции у греческого острова Фармакониси и удалился после того, как экипаж греческого катера произвел предупредительные выстрелы. Об этом сообщила газета Kathimerini со ссылкой на Береговую охрану Греции.

По ее словам, греческий катер производил патрулирование для идентификации трех турецких рыболовных судов, которые вели лов рыбы в греческих территориальных водах к юго-востоку от Фармакониси. В это время катер Береговой охраны Греции подвергся преследованию со стороны судна турецкой береговой охраны, которое совершило опасные маневры с целью его тарана, говорится в сообщении.

Экипажу греческого патрульного катера пришлось произвести предупредительные выстрелы в безопасном направлении. Инцидент закончился тем, что турецкий катер покинул место происшествия, направившись на восток в сторону турецкого побережья, отметили в береговой охране.