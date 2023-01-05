В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве женщины

Мужчина прятался в лесу

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя села Санково в Белгородской области, подозреваемого в убийстве 28-летней женщины на глазах сына. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вечером 4 января в полицию позвонил подросток из села Санково и сообщил, что его мать убита. "Выехавшая незамедлительно на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в доме тело 28-летней женщины со следами насильственной смерти. Полицейские во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета РФ установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 28-летний местный житель", - сказала Волк.

По предварительным данным, в ходе возникшего конфликта он несколько раз ударил женщину ножом в присутствии ее сына. От полученных ранений она умерла на месте, а злоумышленник скрылся. "В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Белгородской области и ОМВД России по Грайворонскому городскому округу оперативно-разыскных мероприятий местонахождение подозреваемого удалось установить в кратчайшие сроки. Мужчина прятался в лесу, где и был задержан оперативниками", - добавила представитель ведомства.

Материал по данному факту передан в следственные органы.