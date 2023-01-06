6 января, 04:14

Казахстанские спасатели эвакуировали с трассы 12 россиян, попавших в снежный занос

Казахстанские спасатели эвакуировали с трассы 12 россиян, попавших в снежный занос
© Павел Александров/ ТАСС, архив

Людей разместили в гостинице города Шемонаиха

АСТАНА, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области (ВКО) Казахстана эвакуировали с автодороги 12 граждан России, попавших в снежный занос. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба департамента.

"В Шемонаихинском районе заложниками непогоды стали 12 человек, оставшихся на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ. На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС ВКО на автомобиле "Трэкол", который пробился до места. Было эвакуировано из зоны опасности 12 граждан Российской Федерации, из них двое детей", - говорится в сообщении.

Людей разместили в гостинице города Шемонаиха. Местные власти организовали для них питание.

В регионе в течение нескольких дней из-за метели и гололеда закрыты несколько автодорог. Спасатели просят граждан отменить все поездки, пока погода не стабилизируется. 

Теги:
КазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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