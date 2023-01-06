В пригороде Краснодара 13 улиц остались без электричества из-за аварий

Без света находятся улицы Приморская, Радужная, Быкова, Вольная, Наримановская, Огородная, Молодежная, Васюринская, Шоссейная, Оружейная, Пластунская, Троицкая и Казачья

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Карасунском округе Краснодара. В результате без электричества остались жители 13 улиц, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города.

Изначально в ЕДДС города рассказали, что из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ были отключены подстанции "ХЛ-4" и 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остался хутор Ленина, в частности, улицы Приморская, Радужная, Быкова, Вольная, Наримановская, Огородная, Молодежная, Васюринская, Шоссейная. На месте работает аварийная бригада, время ликвидации аварии уточняется.

Позднее в ЕДДС сообщили о еще одном повреждении, в результате которого оказались отключены ПС "ХЛ-2" и 30 трансформаторных подстанций в этом же районе. В результате без света остались жители улиц Оружейная, Пластунская, Приморская, Троицкая и Казачья.

Накануне Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщало, что на территории региона 6-7 января ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег или ливни с грозами. В Краснодаре с утра шел сильный дождь, сейчас осадки слабые. Температура воздуха составляет плюс 8-10 градусов.