В Саратовской области возбудили дело после нападения женщины на фельдшера скорой

Пострадавшая получила сотрясение мозга от ударов затылком о стену

САРАТОВ, 6 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Балаково. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"5 января женщина, находясь в алкогольном опьянении, по месту жительства в квартире на улице Заречной города Балаково из хулиганских побуждений применила насилие в отношении фельдшера скорой медицинской помощи. <…> Следственным отделом по Балаково регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении фельдшера скорой медицинской помощи по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин, злоумышленница несколько раз ударила фельдшера затылком о стену. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Анатолию Говорунову возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что 1 января в Саратове при нападении нетрезвого пациента в машине скорой помощи пострадал медбрат, а на Московском шоссе из-за еще одного пьяного пациента - женщина-фельдшер. 4 января, как сообщал Костин, женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, в результате конфликта не выпускала из квартиры бригаду скорой помощи.