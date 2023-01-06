В ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург погибли два человека

Еще пять пострадали

ТАСС, 6 января. В результате столкновения легковых автомобилей на трассе Пермь - Екатеринбург в Кунгурском районе погибли два человека, еще пять, в том числе несовершеннолетний, пострадали, сообщило управление ГИБДД по Пермскому краю в пятницу.

ДТП произошло в 10:20 мск на дороге Пермь - Екатеринбург. Предварительно, водитель автомобиля Toyota 1997 года рождения допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina.

"В результате ДТП водитель автомобиля Lada Kalina и пассажир автомобиля Toyota получили смертельные травмы. Водитель и трое пассажиров автомобиля Toyota, в том числе несовершеннолетний, а также пассажир автомобиля Lada Kalina получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие участники дорожно-транспортного происшествия доставлены в Кунгурскую больницу", - сказано в сообщении.