В ДТП на трассе в Башкирии погибли два человека

Еще два пострадали

ТАСС, 6 января. Два человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения легковых автомобилей на трассе М-7 в Башкирии. Об этом сообщил в пятницу начальник управления ГИБДД по республике Владимир Севастьянов в Telegram-канале.

"Авария произошла в пятом часу дня на 1 247-м км дороги М-7 "Волга". По предварительным данным, столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2110. В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте. Помощь врачей потребовалась пассажирке и несовершеннолетнему ребенку из Ford. Подробности ДТП уточняются", - написал Севастьянов.