Обнаруженное в 2013 году в Амстердаме тело принадлежит арт-дилеру из России

Голландская полиция не контактирует с российскими властями из-за конфликта на Украине

ГААГА, 6 января. /ТАСС/. Тело, обнаруженное в реке Эй в Амстердаме в 2013 году, принадлежит ранее считавшемуся пропавшим без вести арт-дилеру из РФ Александру Левину. Об этом сообщило в пятницу Информационное агентство Нидерландов ANP со ссылкой на местную полицию.

Плавающее в реке тело, завернутое в пластиковую пленку, было обнаружено случайными прохожими 30 января 2013 года. "Группа по расследованию глухих дел голландской полиции заново открыла данное дело в прошлом году, - отметило агентство. - Личность жертвы была установлена достаточно быстро, однако имя не раскрывалось из-за того, что, согласно правилам, в первую очередь должны быть уведомлены родственники погибшего".

Раскрыв имя, правоохранительные органы надеются, что семья Левина выйдет с ними на связь. Сама голландская полиция не контактирует с российскими властями из-за конфликта на Украине.

По информации СМИ, Левин занимался сделками в сфере искусства. В 1999 году он был задержан в Нидерландах по обвинению в незаконном ввозе произведений искусства, однако вскоре был выпущен на свободу. Полиция продолжает расследование обстоятельств его гибели.