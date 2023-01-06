ВСУ за пять минут дважды обстреляли ДНР, несмотря на объявленный Россией режим тишины

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что выпущено 10 снарядов

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение пяти минут дважды обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца, несмотря на действие объявленного РФ режима тишины. Выпущено 10 снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в 16:50 мск ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по поселку Гольмовский на севере Горловки. А через пять минут еще четыре снаряда были выпущены по Кировскому району Донецка.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в поселке фиксируют прилеты вражеских снарядов в районе местного кладбища. А мэр Донецка Алексей Кулемзин со своей стороны призвал жителей города не выходить на улицу без необходимости.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.