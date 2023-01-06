6 января, 14:48
Военная операция на Украине

ВСУ с начала объявленного Россией режима тишины выпустили по ДНР 34 снаряда

ВСУ с начала объявленного Россией режима тишины выпустили по ДНР 34 снаряда
© AP Photo/ Libkos, архив

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли республику семь раз

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в седьмой раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) после начала действия объявленного РФ режима тишины, в сумме выпущено уже 34 снаряда из артиллерийских орудий натовского образца. Об этом сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, ВСУ обстреляли ДНР в 17:30 мск - в седьмой раз после полудня. Под огнем оказался Кировский район Донецка, выпущено три снаряда калибра 155 мм. Таким образом, всего с начала действия режима тишины украинская армия выпустила по республике уже 34 снаряда. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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