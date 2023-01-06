В одном из корпусов здания МИД РФ произошло возгорание

Причина ЧП - короткое замыкание, пострадавших нет

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пожарная сигнализация сработала в техническом помещении одного из корпусов здания МИД РФ в Москве, возможной причиной является короткое замыкание, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в МИД РФ.

"В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет", - сообщили в дипведомстве.

В министерстве также опровергли информацию о том, что имело место возгорание в рабочих помещениях. "Речь идет о задымлении подвальных этажей", - пояснили в МИД.

В экстренных службах ТАСС подтвердили, что причиной ЧП стало короткое замыкание.

"Причиной возгорания в здании МИД РФ стало короткое замыкание, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуированы 20 человек", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили ТАСС, что ликвидировано возгорание в электрощите на площади 2 кв. м. Пострадавших в результате происшествия нет.