6 января, 15:02,
обновлено 6 января, 15:30

В одном из корпусов здания МИД РФ произошло возгорание

В одном из корпусов здания МИД РФ произошло возгорание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Причина ЧП - короткое замыкание, пострадавших нет

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пожарная сигнализация сработала в техническом помещении одного из корпусов здания МИД РФ в Москве, возможной причиной является короткое замыкание, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в МИД РФ.

"В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет", - сообщили в дипведомстве.

В министерстве также опровергли информацию о том, что имело место возгорание в рабочих помещениях. "Речь идет о задымлении подвальных этажей", - пояснили в МИД.

В экстренных службах ТАСС подтвердили, что причиной ЧП стало короткое замыкание. 

"Причиной возгорания в здании МИД РФ стало короткое замыкание, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуированы 20 человек", - сказал собеседник агентства. 

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили ТАСС, что ликвидировано возгорание в электрощите на площади 2 кв. м. Пострадавших в результате происшествия нет. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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