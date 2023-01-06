В Херсонской области после начала режима тишины три человека пострадали от обстрелов ВСУ

Также повреждены два жилых дома

ГЕНИЧЕСК, 6 января. /ТАСС/. ВСУ обстреляли Херсонскую область после начала действия объявленного РФ режима тишины. Три человека получили ранения, сообщают экстренные службы региона.

"Несмотря на Рождество и объявленное перемирие, националисты из батальона "Цунами" сегодня в 16:00 из артиллерийских систем обстреляли населенный пункт Алешки. По предварительным данным, три мирных жителя ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены два жилых дома.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 8 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины отвергли идею временного прекращения огня на Рождество.