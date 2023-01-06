СК возбудил дело из-за отсутствия горячей воды и тепла в домах в одном из районов Твери

Без воды и отопления находятся дома в районе улиц 2-я Красина и Луначарского

ТАСС, 6 января. Следователи возбудили уголовное дело из-за отсутствия на фоне морозной погоды отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах на двух улицах в Заволжском районе Твери, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По сообщению СМИ об отсутствии в условиях низкой температуры атмосферного воздуха теплоснабжения и воды в домах Заволжского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в связи с тем, что ресурсоснабжающая организация не провела надлежащий ремонт тепловых сетей и последующие испытания, не выполнила условия для готовности к работе в осенне-зимний период, с 4 по 6 января 2023 года в Заволжском районе Твери произошла авария. В результате аварии прекращена подача отопления и горячего водоснабжения жилым домам в районе улиц 2-я Красина и Луначарского.