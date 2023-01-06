Рейс Астрахань - Казань вернулся в аэропорт вылета

Решение было принято по техническим причинам

АСТРАХАНЬ, 6 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет, следовавший из Астрахани в Казань, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, в настоящий момент рейс готовится к вылету. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе аэропорта Астрахань имени Б. М. Кустодиева.

"Командиром рейса ЮВ-610, следовавшего по маршруту Астрахань - Казань, было принято решение вернуться на аэродром вылета по техническим причинам. На данный момент пассажиры рейса проходят процедуру посадки на борт воздушного судна, рейс готовится к вылету", - сообщили в пресс-службе.