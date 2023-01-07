NHK: сообщение о минировании экстренно севшего в Японии самолета поступило из Германии

Мужчина на английском языке сообщил, что в самолете заложена бомба, сообщил телеканал

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Сообщение с угрозой взрыва самолета компании Jetstar, который направлялся из аэропорта Нарита в Фукуоку и экстренно сел в аэропорту вблизи Нагои, поступило по телефону из Германии. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

По его данным, рано утром в субботу в аэропорт Нарита поступил телефонный звонок из Германии. Мужчина на английском языке сообщил, что в самолете заложена 100-килограммовая бомба.

После посадки в аэропорту Тюбу в префектуре Айти недалеко от Нагои экипаж раскрыл надувные аварийные трапы, по которым самолет покинули все 136 пассажиров и шесть членов экипажа. Пять пассажиров при эвакуации получили легкие травмы. При этом на рейс было забронировано 149 мест.

На протяжении нескольких часов взлетно-посадочная полоса Тюбу была закрыта, что привело к задержкам десятков рейсов и скоплению огромного количества пассажиров, ожидающих вылета.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели салон самолет и не нашли ничего подозрительного. Проверка грузового отсека продолжается.