В Индии эвакуируют жителей города Джошиматх

Решение принято из-за начавшегося оседания грунта, приводящего к разрушению зданий

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. Около 600 семей будут эвакуированы в ближайшее время из города Джошиматх в северном штате Уттаракханд из-за начавшегося сильного оседания грунта, приводящего к разрушению зданий. Об этом сообщил журналистам главный министр Уттаракханда Пушкар Сингх Дхами по итогам чрезвычайного совещания, посвященного ситуации в городе.

"Спасение жизней является нашим главным приоритетом. Чиновникам было предложено переселить около 600 семей, живущих в находящихся под угрозой разрушения домах из Джошиматха в безопасные места", - цитирует в субботу главу правительства штата телеканал NDTV.

Власти срочно предоставят вертолеты для переброски по воздуху оказавшихся в зоне риска людей. В настоящее время организуются лагеря временного размещения для сотен жителей. Центральное правительство сформирует комиссию для изучения причин опускания земли в Джошиматхе с участием геологов и других специалистов. В город перебрасывается подразделение Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).

Причиной оседания грунта в этом небольшом горном городе с населением около 17 тыс. жителей, как предварительно считается, стал прорыв водоносного пласта под городом, из-за чего почва стала проваливаться. В последние дни на местных зданиях, дорогах и прилегающих полях появились огромные трещины, десятки домов начали разрушаться и оседать. В минувшую пятницу вечером обрушился один из городских храмов, что еще больше встревожило жителей.

Главный министр Уттаракханда Дхами также призвал учитывать при проведении спасательных работ, что Джошиматх - "город особого значения". Он имеет статус важного религиозного центра: здесь расположен ряд старинных храмов, здесь же проповедовал известный мистик и реформатор индуизма Ади Шанкара, учение которого популярно в Индии. Кроме того, этот город лежит на пути традиционного паломничества к сакральному храмовому городу Бадринатху, где по легенде были записаны священные для последователей индуизма веды.