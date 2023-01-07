Суд продлил арест владельцу сгоревшего костромского клуба "Полигон"

Ихтияр Мирзоев останется под стражей до 5 апреля

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест депутату Костромской облдумы, владельцу здания клуба "Полигон" в Костроме Ихтияру Мирзоеву по делу о пожаре. Об этом сказано в тексте постановления cуда, с текстом которого в субботу ознакомился ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Ихтияра на три месяца, то есть до 5 апреля", - сказано в документе. Там также отмечается, что на тот же срок арест продлен и директору ООО "Империя" Наталье Белоноговой, чья фирма занималась организацией работы "Полигона". В удовлетворении ходатайств стороны защиты обвиняемых об изменении им меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражей, суд решил отказать.

Мирзоев обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Белоноговой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц").