В ДТП в Омской области погиб один человек

Еще восемь пострадали

ОМСК, 7 января. /ТАСС/. Грузовик "Газель" и легковой автомобиль Toyota столкнулись на трассе Челябинск - Новосибирск в Омской области, в результате чего один человек погиб и восемь получили травмы, сообщили в субботу в пресс-службе областного УМВД.

"Около 14:50 (11:50 мск) в ОМВД России по Марьяновскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Челябинск - Новосибирск. Прибывшими автоинспекторами предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля "Газель" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota. От удара легковой автомобиль съехал в кювет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб пассажир легковушки, еще пять человек получили травмы. В "Газели" пострадали водитель и два пассажира.